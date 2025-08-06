В Подмосковье прошло обучение тим-лидеров волонтерского корпуса «Интервидения»

20 сентября в Московской области пройдет главное музыкальное событие этого года — международный конкурс «Интервидение», и волонтеры Подмосковья уже во всю к нему готовятся, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

Так, в Жуковском прошло двухдневное обучение тим-лидеров, будущих координаторов волонтерского корпуса. Ребята прошли серьезный конкурсный отбор, чтобы стать частью большой и дружной команды мероприятия.

«Спасибо что вы решили стать частью этого события. Мы получили более 2,5 тысяч заявок со всей страны, а сам волонтерский корпус будет состоять почти из 500 добровольцев. Мы очень ценим каждого из вас за желание и стремление сделать этот конкурс действительно ярким, атмосферным

и комфортным для всех участников и гостей. Впереди еще много работы: вас ждет обучение и выбор сферы, в которой вы сможете проявить себя на самом „Интервидении“. Я уверена, что с такой командой у нас все получится! Удачи, друзья!» — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Также с приветственным словом перед ребятами выступил Кирилл Антонов — Первый Заместитель Председателя Совета Ассоциации волонтерских центров «Добро.рф», а о целях и задачах конкурса рассказала руководитель волонтерской программы «Интервидения» Ирина Пастернак.

Проводил обучение Артем Рыков — руководитель управления креатива и разработки образовательных программ проекта «Твой Ход», федеральный тренер, разработчик образовательных программ и проектов, руководитель и тренер волонтерских корпусов.

Тим-лидер — это координатор небольшой группы волонтеров, который ставит ребятам задачи и следит за их исполнением.

Во время подготовки и проведения конкурса добровольцы будут сопровождать международные делегации, работать с артистами, помогать зрителям, взаимодействовать со СМИ и журналистами — всего 11направлений.

В корпус тим-лидеров, прошедших обучение в Жуковском, входит 41 человек, все они — опытные волонтеры. Теперь каждый из них будет готовить небольшие группы добровольцев по основным компетенциям, которые потребуется ребятам для успешной работы во время «Интервидения».

Тим-лидерам рассказали обо всех этапах проведения конкурса, чтобы они понимали общую картину работы волонтерского корпуса, объяснили, как правильно спланировать и провести обучающие сессии для своих подопечных, обратили внимание на ключевые навыки и способы их развить, рассказали о поддержке и мотивации будущих волонтеров.

Помимо тренингов и лекций, для ребят провели командообразующие игры, зарядили мотивацией и хорошим настроением, а активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Теперь тим-лидеры сами выберут направление волонтерской деятельности, в котором будут работать во время «Интервидения» и в течении августа проведут 10 обучений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.