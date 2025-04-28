В Подмосковье прошло награждение участников конкурса детских рисунков

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне подмосковная компания-перевозчик отходов «Эколайф» организовала конкурс детских рисунков на тему «День Победы в истории моей семьи». Более 40 детей в возрасте от 3 до 12 лет отразили в своих работах значимые для их семей воспоминания и ассоциации, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За проявленную инициативу и творческий подход организация торжественно наградила юных талантов.

«Спасибо вам — всем присутствующим, за то что собрались и поучаствовали в этом конкурсе. Это означает, что вы каждый по-своему понимаете и помните эту важную дату, чтите своих дедов и прадедов, которые отважно сражались и отстояли нашу страну», — отметил генеральный директор компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.

В рамках экскурсии детям продемонстрировали работу спецтехники региональных операторов. Каждый желающий мог сесть в кабину и почувствовать себя водителем мусоровоза.

Одна машина перевозит 10 куб. метров отходов; порядка 600 мусоровозов могут одновременно находиться на линии; свыше 350 км проезжает водитель за смену.

Маленьким гостям показали и процесс взаимодействия диспетчерского центра с водителями, а также работу отдела мониторинга по наблюдению за прозрачной транспортировкой отходов.

В завершении вечера ребят ждал мини-фильм о возможностях сортировки мусора на территории Подмосковья и тематическая викторина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.