В Подмосковье прошло награждение юных архивистов

Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Юный архивист» состоялась в музейном комплексе Зои Космодемьянской. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Архивы буквально олицетворяют собой историческую память, поскольку они наполнены ценными материалами и документами. Стремление молодых жителей региона изучать историю своего края на основе архивных источников и узнавать больше о далеких событиях прошлого вызывает самые теплые впечатления. Любознательность юных исследователей, внимание к деталям, сообразительность — это те навыки, которые в будущем пригодятся в любой сфере», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист» проводится в Московской области с 2014 года. Главная цель проекта — формирование у молодежи чувства патриотизма, любви к Отечеству и стремления изучать историю своего родного края на основе архивных документов.

В этом году на конкурс поступило 37 проектов из 14 городских округов. Среди них были работы, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны, а также выдающимся людям Московской области. Самыми активными участниками конкурса стали ребята из Долгопрудного, Раменского, Щелкова. Лауреаты конкурса были награждены дипломами, их руководители — Почетными грамотами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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