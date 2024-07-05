В Подмосковье прошло мероприятие, посвященное юбилею ГКУ МО «Мособлэкомониторинг»

Сегодня в доме правительства Московской области прошло мероприятие, посвященное пятилетию ГКУ МО «Мособлэкомониторинг», на нем министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил заслуги службы с момента ее создания, наградил ответственных специалистов и рассказал о намеченных планах. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Сегодня мы празднуем юбилей нашей экологической службы, стоящей на страже чистоты окружающей среды Подмосковья и поздравляем ее сотрудников с этой знаменательной датой. Мы рады, что под крылом ведомства есть ГКУ «Мособлэкомониторинг». Ее специалисты ответственно подходят к выполнению своей важной работы. Ежедневно ими отбираются пробы воздуха и воды, для измерения концентраций в них загрязняющих веществ и передачи информации о превышениях в надзорные органы. Мы охотно делимся с ними накопленным за 5 лет опытом и не стоим на месте. Служба постоянно развивается и совершенствуется, впереди еще много задач и открытий, которые ей предстоит совершить», — сообщил Фирсов.

В ходе мероприятия министр поздравил сотрудников службы и вручил почетную грамоту Губернатора Московской области директору подведомственного министерству учреждения Константину Малащуку, а благодарственные письма Губернатора его заместителям Ксении Доос и Людмиле Басаргиной, также благодарственными письмами и грамотами Минэкологии и Мособлдумы были награждены специалисты службы.

ГКУ «Мособлэкомониторинг» было создано Минэкологии в 2019 году. С 2020 года организацией ведется создание территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды. Общее число постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Московской области с того момента достигло 300 единиц, 55 из которых установлено в прошлом году. До 2029 года планируется установка еще 28 стационарных постов наблюдения. В тех места, где посты не установлены, пробы отбирают мобильные эколаборатории, которых на вооружении у службы 4. За время своего существования «передвижки» совершили более 2700 выездов и 12 раз обогнули земной шар.

До 2028 года планируется продолжить развитие системы мониторинга окружающей среды Подмосковья, создать и усовершенствовать: автоматический мониторинг промышленных выбросов; автоматический мониторинг поверхностных и подземных вод; радиационно-экологический мониторинг объектов окружающей среды; автоматический мониторинг парниковых газов; мониторинг зеленых насаждений с использованием дистанционного зондирования земли.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.