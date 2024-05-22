В Подмосковье прошло еще 5 встреч с дачными товариществами

Данные мероприятия проведены на территории 5 городских округов Подмосковья: Наро-Фоминский, Красногорск, Ленинский, Раменский, Волоколамск и Серебряные Пруды. Встречи прошли при участии представителей министерства имущественных отношений Московской области, администраций муниципальных образований, налоговой службы и областного БТИ. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Спектр обсуждаемых вопросов всегда широкий. Это и оформление объектов недвижимости, особенности постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории СНТ, ДНТ, вопросы по переводу садового дома из нежилого в жилой, порядок оформления объектов недвижимости по «дачной амнистии», а также основные изменения в законодательстве в рамках деятельности СНТ и др. На встречах садоводам детально разъясняем, как вносятся сведения о ранее учтенных объектах недвижимости, согласно процедуре, предусмотренной 518-ФЗ», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Представители СНТ получили необходимые консультации по всем интересующим вопросам.

Бесплатное онлайн-консультирование можно получить в кол-центре БТИ, где специалисты ответят на вопросы оформления имущества.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», – сказал глава региона.