В Подмосковье прошли XXII Рождественские образовательные чтения

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18 декабря в концертном зале дома правительства Московской области состоялись XXII Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Гостями мероприятия стали Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, представители Русской Православной Церкви, органов управления образованием и руководители образовательных учреждений региона.

Кульминацией программы стала литературно-музыкальная композиция, в которой приняли участие хор духовенства Московской митрополии под управлением священника Сергия Голева, Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко, солисты ансамбля и лауреаты фестиваля духовной песни имени святителя Филарета Московского.

На мероприятии прозвучали произведения, связанные с темой Великой Отечественной войны: от проникновенного романса Женьки из оперы «А зори здесь тихие» до «Священной войны». Завершился концерт песней «День Победы», ставшей символом памяти о героическом прошлом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.