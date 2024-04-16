В Подмосковье прошли выездные обследования двух грантополучателей

Разведение рыбы, изготовление разнообразной продукции из нее — одно из популярных направлений в среде подмосковных фермеров. В помощь рыбоводческим хозяйствам существуют различные меры поддержки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области оказывает всестороннюю поддержку фермерам, предоставляя гранты и субсидии. Грантополучатели могут потратить выделенные средства на приобретение необходимого оборудования или сельскохозяйственной техники. Ежегодно мы видим, как благодаря подобным мерам поддержки увеличиваются производственные объемы и модернизируются наши хозяйства. Гранты «Агростартап» призваны вовлечь сельское население в предпринимательскую деятельность, помочь в организации новых производств и привлечь молодежь на село», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Так, КФХ В. И. Кидяева из г. о. Коломна в 2019 году получило грант «Агростартап» в размере 2 890 109,72 рублей с целью приобретения рыбоводной установки, оборудования для коптильного цеха, рыбопосадочного материала.

КФХ А. В. Ямщикова поступило так же. Средства гранта были направлены на приобретение рыбопосадочного материала и оборудования для выращивания рыбы.

3 апреля 2024 года специалисты ГКУ МО «ЦАР» побывали в этих КФХ и своими глазами увидели, насколько эффективно освоены полученные средства: оба хозяйства активно развивают отрасль, предлагают широкий ассортимент как свежей рыбы, так и копченой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.