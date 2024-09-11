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В Подмосковье прошли выездные администрации на предприятиях региона

В губернаторском проекте «выездных администраций» появился еще один узкий формат, направленный на взаимодействие с трудовыми коллективами — муниципальные команды Подмосковья проводят встречи на предприятиях, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Новый формат открытого диалога главы городских округов со своими заместителями и профильными службами проводят на крупных предприятиях городских округов.

«Подобный диалог пользуется большой популярностью, дает возможность быстро получить ответы на волнующие вопросы. Жители активно посещают встречи в округах и положительно оценивают работу властей на местах», — отметил исполнительный директор совета муниципальных образований Подмосковья Николай Ханин.

Одну из первых встреч провели в Ступининской металлургической компании. Обсудили вопросы благоустройства, развития здравоохранения и торговли.

В Волоколамске встреча прошла с коллективом «Ферма М2», где затронули вопросы ремонта дорог в Осташево Клишино, ремонт многоквартирного дома в Болычево.

Зарайская команда главы встретилась с сотрудниками обувной фабрики. Здесь в ближайшее время обустроят тротуар на улице Первомайской.

В Коломне на предприятии «АДЛ» приняли более 30 обращений.

Практика выездных администраций на предприятиях зарекомендовала себя положительно прямо на рабочем месте можно обратится к главе и решить вопрос своего дома или двора. Работа в подобном формате в регионе будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.