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В Подмосковье прошли выборы на территории всех избирательных участков в СИЗО

176 заключенных, зарегистрированных в других субъектах РФ, приняли участие в выборах на территориях СИЗО Подмосковья, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

6 сентября провели голосование по выборам глав регионов на всех 11 специальных избирательных участках в СИЗО Подмосковья.

«Проголосовали 176 избирателей, находящихся под стражей в Московской области, но зарегистрированных в иных субъектах России. Голосование прошло в штатном режиме и жалоб от избирателей не поступило», — сказал Березкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.