В Подмосковье прошли уроки по финансовой грамотности и защите от мошенников

Вопросы финансовой грамотности и противодействия мошенничеству обсудили в средней общеобразовательной школе № 1 поселка Шаховская. Эксперты Сбера рассказали учениками 7-10 классово схемах мошенничества, методах защиты от них и правилах безопасного поведения в цифровой среде.

«Забота о цифровой и кибербезопасности молодого поколения сегодня выходит на первый план, ведь мошеннические схемы становятся все более сложными, и злоумышленники все чаще пытаются вовлекать в них подростков. В том числе киберпреступники вовлекают молодежь в качестве так называемых дропперов — посредников в выводе украденных у россиян средств. Очень важно заранее объяснять молодым людям, какие риски и правовые последствия за этим стоят. Финансовая грамотность и цифровая безопасность — это базовые навыки современного человека. Чем раньше ребята начинают разбираться в этих вопросах, тем увереннее они смогут противостоять мошенникам и защищать не только себя, но и своих близких», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Школьники узнали, как стать жертвой мошенников, а также почему важно не передавать свои персональные и банковские данные третьим лицам. Особое внимание на встрече эксперты уделили теме дропперства — вовлечения людей, в том числе подростков, в преступные схемы и вывод украденных денег.

«Сегодня особенно важно говорить со школьниками о рисках в цифровой среде. Такие встречи помогают ребятам понять, как действуют мошенники и как защитить себя. Мы благодарим представителей Сбера за полезный и содержательный диалог с учениками», — сказала директор Шаховской средней общеобразовательной школы № 1 Елена Комарова.

В рамках противодействия мошенничеству напоминаем о бдительности: не сообщайте коды из СМС, свои персональные и финансовые данные, а также не выполняйте указаний незнакомцев.

Защититься от самых распространенных мошеннических схем поможет раздел «Безопасность» мобильного приложения СберБанк Онлайн, где можно подключить порядка 20 сервисов защиты, например бесплатные «Определитель номера», который выявляет и блокирует звонки мошенников, или «Антивирус».

Подробнее о схемах мошенничества и способах защиты о них можно узнать на портале Сбера по киберграмотности «Кибрарий».