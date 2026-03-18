В Подмосковье прошли уроки о достижениях заводов России

Школьники и студенты колледжей Подмосковья 16 марта приняли участие в занятии «Разговоры о важном» на тему «Заводы России», где обсудили роль промышленности в экономике и технологическом развитии страны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятие было направлено на расширение знаний о приоритетах и достижениях российской промышленности, а также на формирование уважения к труду работников предприятий. Учащимся рассказали о значении заводов для экономики и безопасности страны.

Ребята узнали, что в России строят электросуда, разрабатывают беспилотные тракторы и современные системы пожаротушения. В качестве примера привели компанию «СИБУР» в Тобольске, где вокруг производства развивается городская инфраструктура — строятся аэропорты, школы и парки. Также школьникам рассказали о семье Петровых с авиазавода «Ильюшин», общий трудовой стаж которой превышает 50 лет.

Формат занятий отличался в зависимости от возраста. Младшие школьники знакомились с профессиями в игровой форме, ученики средних классов проектировали города будущего, а старшеклассники обсуждали технологии и вопросы промышленного суверенитета.

В ведомстве добавили, что до 12 апреля продолжается прием заявок на II Всероссийскую премию «Разговоры о важном» в номинации «Лучший видеоанонс от обучающихся». Подробная информация размещена на сайте конкурса.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.