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В Подмосковье прошли учения по предотвращению очага бешенства

На территории Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Московской области прошли региональные командно-штабные учения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Специалисты ветеринарной службы отработали теоретические знания и практические навыки, а также улучшили систему управления силами и средствами по взаимодействию с другими органами исполнительной власти.

Учения собрали представителей министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Россельхознадзора, администрации городских округов и других учреждений. Важную роль сыграли также представители ФСО, МВД, ГИБДД, Росгвардии и МЧС.

Такие мероприятия помогают подготовить специалистов к оперативным действиям в случае возникновения биологических угроз и эпидемий, обеспечивая безопасность населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.