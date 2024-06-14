В Подмосковье прошли учения по обеспечению пожарной безопасности в МОЦОМДе

В Подмосковье прошли учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на базе детской поликлиники № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Теоретические занятия с персоналом поликлиники ранее уже проходили, в этот раз действия сотрудников поликлиники отрабатывались на практике. По легенде, из кабинета старшей медсестры повалил дым, сработала пожарная сигнализация, система оповещения предупредила всех пациентов об эвакуации.

«Зачем мы это делаем? Чтобы сформировать навык поведения у врачей и медицинского персонала в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники должны обнаружить очаг возгорания, включить сигнализацию, сообщить о ситуации руководству больницы, вызвать пожарных, подготовить средства пожаротушения, эвакуировать пациентов», — рассказал ведущий специалист ГО и ЧС МОЦОМДа Алексей Лозовой.

Практические занятия по отработке навыков при пожаре проводятся в ежегодно, согласно приказа министра здравоохранения Московской области и распоряжения об исполнении главного врача центра. В ходе учений проверяется готовность персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара, вырабатываются навыки самостоятельно и точно ориентироваться в ситуациии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.