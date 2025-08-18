В Подмосковье прошли учения по ликвидации опасного африканского заболевания животных

Специалисты Государственной ветеринарной службы, подведомственной Минсельхозу Московской области, отработали порядок действий по локализации и ликвидации условного очага блютанга у сельскохозяйственных животных. Межрегиональные учения провели на территории Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках мероприятий ветеринарные врачи на практике применили комплекс методов реагирования при возникновении очага заболевания в одном из животноводческих хозяйств по разведению мелкого рогатого скота: взаимодействие профильных служб, оформление соответствующей документации, оповещение населения, порядок забора, упаковки и транспортировки проб в ветеринарные лаборатории для исследования.

В ведомстве отметили, что случаев заражения блютангом в регионе зарегистрировано не было. В Подмосковье сохраняется благополучная эпизоотическая ситуация, а учения проводятся ежегодно в рамках профилактических мер.

Блютанг – дословно «голубой язык», вирусное заболевание жвачных, наиболее восприимчивы к которому овцы, меньше – козы и крупный рогатый скот. Впервые болезнь обнаружили у овец в Южной Африке. Она характеризуется поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, опуханием языка, повышением температуры, выделениями из носа, повышенным слюноотделением. Возбудитель передается с помощью кровососущих насекомых – комаров, москитов, некоторых видов клещей. Для человека вирус опасности не представляет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.