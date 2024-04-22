В Подмосковье прошли соревнования среди персонала компании «Россети»

19 апреля на учебно-тренировочном полигоне «Горенки» в Балашихе состоялась торжественная церемония закрытия соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Соревнования были направлены на совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников, навыков безопасного производства работ в электроустановках и повышение их качества, обмен передовым опытом, повышение производительности труда.

Участников соревнований поприветствовали первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования, заместитель главного судьи соревнований Игорь Пиналов и заместитель директора — главный инженер филиала «Восточные электрические сети» Дмитрий Уксеков.

«Благодарю участников за дух соревнований, стремление к победе и проявленный профессионализм! — сказал Игорь Пиналов, поздравляя всех с успешным окончанием соревнований. — Судьям спасибо за непредвзятость в оценке, и отдельные слова благодарности — организаторам и филиалу «Восточные электрические сети» за отличную организацию соревнований, подготовку и благоустройство полигона».

В честной борьбе соревновались 42 лучших представителя профессии из филиалов «Новая Москва» (согласно жеребьевке, выступали под № 1), Западных (№ 2), Восточных (№ 3), Южных (№ 4), Северных электрических сетей (№ 5), а также филиала «Московские высоковольтные сети» (№ 6).

Участники продемонстрировали свои теоретические и практические навыки в шести этапах: знаний действующих нормативно-технических документов с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт», навыков по освобождению пострадавшего от действия электрического тока и оказанию ему первой помощи, профессионализма в работе по ремонту силового трансформатора и регулировке разъединителя 110 кВ, замене дефектного опорно-стержневого изолятора, мастерства при техническом обслуживании элегазового выключателя и тушении возгорания в электроустановке.

В ходе состязаний были определены лучшие команды на этапах. Так, на этапах № 2 и 6 показала слаженность действий и отличную командную работу при освобождении пострадавшего и тушении пожара команда ЮЭС. За высокую производительность труда на этапе № 3 лучшей стала команда СЭС. Участники команды ВЭС показали свой профессионализм при проведении инструктажа и выполнении максимального объема работ на этапе № 4. На этапе № 5 было отмечено четкое распределение ролей в бригаде и отсутствие простоев в работе у участников команды ЗЭС.

Традиционно были названы самый молодой и самый опытный участники соревнований. Ими стали, соответственно, 25-летний представитель команды Новой Москвы Артем Тимофеев и участник команды Московских высоковольтных сетей Анатолий Новиков, который работает в отрасли более 43 лет.

В номинации «Лучшая судейская бригада», которую голосованием выбирают команды-участницы, на технологических этапах (№ 2 — № 6) победу одержала судейская бригада этапа № 6 «Тушение возгорания в электроустановке» в составе старшего судьи этапа — начальника службы промышленной безопасности Сергея Кузьмина и судей этапа — главного эксперта управления производственного контроля Юрия Мельникова и ведущего эксперта службы охраны окружающей среды Кирилла Сырова.

Участники и организаторы соревнований также не могли не отметить вниманием женщин-судей — старшего судью этапа № 1 Екатерину Давыдову и судью этапа № 2 Надежду Сураеву, которые наравне с коллегами-мужчинами достойно прошли все тяготы соревновательной жизни.

В ходе соревнований команды-участницы продемонстрировали свой профессионализм и самые лучшие деловые качества, однако на пьедестал поднялись лишь сильнейшие. Третью ступень пьедестала почета заняла команда Восточных электрических сетей. Энергетики юга завоевали «серебряную» награду соревнований. Обладательницей «золота» и Почетного переходящего кубка победителей соревнований стала команда Западных электрических сетей.

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