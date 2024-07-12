В Подмосковье прошли соревнования среди добровольных пожарных формирований

Соревнования за звание лучших добровольных пожарных формирований объектов, охраняемых ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России», прошли на базе специальной пожарно-спасательной части № 121, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Готовность к оперативным действиям в экстремальной обстановке добровольцы демонстрируют третий год подряд. Соревнования проводились в целях обмена опытом работы среди лучших добровольных формирований охраняемых объектов, повышения готовности и отработки профессиональных приемов на практике, популяризации пожарного дела среди работников и служащих организаций, а также учащихся образовательных учреждений города Протвино с профильной направленностью. На данное мероприятие были приглашены представители объектов, охраняемых специальным управлением, из числа руководства предприятий и командиров войсковых частей.

Участники команд — представители самых разных профессий: инженеры, слесари, охранники, связисты, офисные работники, военнослужащие и многие другие. Команды, участвующие в соревнованиях были разделены на две основные группы.

Соревнования прошли в два этапа. Первый этап — теоретическая часть, в ходе которой свои знания смогли проверить по одному наиболее подготовленному участнику из каждой команды. Званием самого эрудированного участника соревнований был удостоен представитель команды от ЦОИ «Энергия» ФСО России — Бондаренко Данила. Он был награжден памятным подарком — статуэткой «За лучшие теоретические знания».

Второй этап — пожарная эстафета, в ходе которой участники отрабатывали практические навыки по ликвидации возможных пожаров, надевали на скорость экипировку, тушили огонь, присоединяли пожарные рукава и наполняли мишень напором воды из пожарного ствола. По результатам эстафеты были определены лучшие в тушении участники. Награда в номинации «Лучший ствольщик» досталась Вагину Вячеславу (войсковая часть 56707 ФСО России). В номинации «Лучший огнеборец» награда досталась Иванову Сергею (охрана объекта НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ).

Действия участников были под пристальным вниманием профессиональных пожарных. Оценивалась не только скорость прохождения дистанции, но и правильность применения средств защиты и соблюдение техники безопасности. Все команды достойно справились с поставленной задачей и показали замечательные результаты.

По итоговому времени эстафетного забега команды охраняемых объектов первой группы участников (категория — военнослужащие) заняли следующие места: ВЧ № 54985– 3 место, ЦОИ «Энергия» ФСО России — 2 место, ВЧ № 56707– 1 место. По второй группе команд охраняемых объектов (категория — работники) лучшими по результатам соревнований стали команды: общая сборная АО «КБП» — 3 место, НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ — 2 место, АО «РАТЕП» — 1 место. Победители были торжественно награждены призовыми кубками, медалями и грамотами. Также был вручен приз за волю к победе.

Уже традиционно в соревнованиях принимают участие представители подрастающего поколения, входящие в состав команд от общеобразовательных организаций соответствующего профиля. Ими были ученики кадетского класса «Юный спасатель», созданного на базе МБОУ «СОШ № 3» имени Д. Ф. Лавриненко г. Протвино и курсанты Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж». Команды данной категории принимали участие вне конкурса, ради интереса к выбранной ими профессии. Ребята показали достойные результаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.