В Подмосковье прошли соревнования по робототехнике «КосмоRobots»

17 мая в детском технопарке «Кванториум» Королева состоялись региональные открытые соревнования по робототехнике «КосмоRobots» в номинации «Лунный путь». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участники создавали и программировали собственных роботов, а также выполняли задания на специальной площадке. Они включали в себя движение по заданной траектории, преодоление препятствий, перенос груза и проведение различных испытаний.

По итогам соревнований 1 место занял Егор Федоров из детского технопарка «Кванториум» городского округа Королёв, 2-е место — Серафим Шкуров из школы № 10 городского округа Реутов, 3-е место — Слава Барановский из Центра развития творчества детей и юношества городского округа Краснознаменск.

Все участники были награждены памятными призами.

В рамках мероприятия также проводились соревновательные очные треки: STEAM WeDo, «Уборщик» (образовательные конструкторы для детей до 12 лет), «Лунный путь», «Неизвестная конструкция» и выставка творческих проектов «Доступные Технологии».

Соревнования стали не только площадкой для демонстрации технических навыков и креативности участников, но и возможностью для обмена опытом и идеями среди молодых инженеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.