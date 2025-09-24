23 сентября при содействии Министерства обороны Российской Федерации на площадках военного санатория «Подмосковье» и 1586 Клинического военного госпиталя состоялись первые выступления всероссийской акции «Песни и кино — нашим героям». Проект был организован телеканалом RU.TV и фестивалем «RТ.Док: Время наших героев», сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Для военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации, концерты дополнены показами документальных фильмов с фестиваля «RТ.Док: Время наших героев», рассказывающих о подвигах бойцов специальной военной операции.

В санатории перед зрителями выступили Денис Майданов, Лариса Долина, Николай Басков, Елена Север, Владимир и Юрий Киселевы. Артисты телеканала RU.TV всем сердцем поддержали инициативу, видя в этом свой гражданский долг: быть ближе к людям и способствовать выздоровлению раненых силой своего искусства. Ведь именно музыка во все времена была для миллионов людей мощнейшим источником жизни и силы для побед.

В числе знаменитых гостей присутствовала и 9-летняя Маргарита Коченян, которая выразила желание выступить перед военными во время пресс-конференции, посвященной старту проекта «Песни и кино — нашим героям».

Ведущие концерта — Юрий Киселев и Елена Север — со сцены выразили особую признательность Министру обороны РФ Андрею Рэмовичу Белоусову и статс-секретарю — заместителю Министра обороны РФ Анне Евгеньевне Цивилевой за содействие в проведении мероприятий в медицинских учреждениях военного ведомства.

В рамках события представители «Русской медиагруппы» вручили руководству санатория сертификат на закупку медицинского оборудования.

Прием, который военнослужащие оказали популярным артистам и документалистам, был исключительно теплым, что стало для выступающих высшей наградой. Звезды также посетили палаты к бойцам с тяжелыми ранениями, где передали им памятные сувениры и пожелали скорейшего восстановления.

В тот же день в стенах военного клинического госпиталя свою музыку и позитивные эмоции подарили военным и медикам группа «Земляне» и Роман Архипов.

«Важность этого проекта в тех эмоциях, которые получают военнослужащие и доктора. Если мы, как артисты, сможем внести небольшую лепту, помочь нашим бойцам быстрее восстановиться, а врачам отдать долг за их трудную работу, то, можно сказать, что миссия этого проекта успешно реализована», — отметила член совета директоров АО «Русская медиагруппа», певица, актриса, телеведущая Елена Север.

Воздействие образов из общества и культуры в целом на состояние человека, в особенности получившего ранение бойца, отметила певица Лариса Долина.

«Мы, выходя на сцену перед ранеными военнослужащим, чувствуем большую ответственность и трепет. Я, например, всегда волнуюсь именно на таких концертах, могу даже слова забыть, когда вижу ребят и их глаза. И понимаю, что эта миссия очень важна, и без этого никак», — рассказала она.

Слова поддержки в адрес военнослужащих прозвучали и от главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.

«Я, к сожалению, не смогла быть с ребятами сегодня. От RT подарки бойцам в госпитале дарил наш сотрудник, герой наших документальных фильмов, ветеран СВО, улыбчивый морской пехотинец — Илья Казаков, который встал на две железные ноги, потому что свои потерял на фронте. А теперь мотивирует ребят не отчаиваться даже в самой тяжелой ситуации. Ребятам скорейшего выздоровления и низкий поклон», — сказала Симоньян.

Поддержал военнослужащих и певец Николай Басков.

«Мы находимся в категории тех артистов, которым не безразличны военнослужащие, находящиеся на линии боевого соприкосновения и возвращающиеся оттуда. Мы хотим сказать, что очень ценим, что вы защищаете нашу страну, даете нам возможность жить, решать какие-то свои вопросы. Мы очень благодарны за то, что вы делаете ради нашей страны и ради ее будущего», — сказал Николай Басков.

«Концерты „Русской Медиагруппы“ — „Русского Радио“ и телеканала RU.TV — в госпиталях и воинских частях проводились, проводятся и будут проводиться, — говорит Юрий Киселев. — Это не первая и не последняя наша акция, но каждый раз это невероятно сильные эмоции, которые трогают до глубины души. Когда мы организуем такие выступления для бойцов, мы лучше всего осознаем, для чего нужна наша работа и в чем состоит наша миссия. Мы благодарны нашим партнерам, фестивалю „RТ.Док: Время наших героев“, что вместе мы можем подарить военнослужащим, проходящим здесь лечение и реабилитацию, еще больше заботы, тепла и участия».

Телеканал RU.TV продолжает серию концертов, направленных на поддержку российских военнослужащих в госпиталях, чтобы напомнить им, что вся страна солидарна с ними и гордится их героизмом, а также чтобы ускорить их выздоровление, укрепить боевой дух и вселить уверенность в грядущей победе.