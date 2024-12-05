В Подмосковье прошли мероприятия в день начала контрнаступления советских войск под Москвой

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что для региона —5 декабря это памятная дата, ведь именно на подмосковной земле начался победный путь на Берлин, передает пресс-служба партии.

«Память о вкладе жителей нашего региона в общую Победу живет в наших сердцах. Их мужество и великая доблесть служат примером для сегодняшних защитников. Самые тёплые и искренние слова сегодня в адрес наших уважаемых ветеранов, тружеников тыла за величайший пример мужества и патриотизма. Спасибо вам за то, что в решающий момент вы отстояли Родину и подарили нам право на жизнь. Вечная память павшим героям. Мы помним, мы гордимся!», — подчеркнул Брынцалов.

В этот день депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев встретился со студентами Московского областного казачьего института технологий и управления, филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского в Волоколамске.

В ходе этой важной беседы парламентарий подчеркнул значение бережного сохранения исторической памяти о героических событиях и людях, которые отдали свои жизни ради свободы и независимости нашей Родины.

Так, в Мытищах первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын совместно с секретарем местного отделения партии, главой округа Юлией Купецкой, депутатским корпусом и общественниками возложил цветы к вечному огню и почтил память Героев.

Кроме того, в памятную дату было открыто 44 «Парты героев», проводились «Уроки мужества» в рамках партпроекта «Новая школа». На данный момент в Подмосковье открыто почти 500 парт, посвященных памяти Героев ВОВ и СВО.

В Пушкинском в День начала контрнаступления советских войск под Москвой единороссы открыли шестнадцатую по счету «Парту Героя» в округе.

«Героями не рождаются, героев создаёт время и обстоятельства. Максим был простым парнем, но в критический момент он показал, каким должен быть настоящий защитник Отечества. Его имя навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, и в истории не только нашего округа, но и всей страны», —отметила Екатерина Потемкина.

В Богородском партийцы провели «Урок мужества для учащихся школ в кинотеатре „Рассвет“. Для школьников выступили руководитель фракции „Единая Россия“ в Совете депутатов Богородского городского округа, местный координатор партийного проекта „Историческая память“ Владимир Хватов, депутаты-единороссы Павел Ермилов, Олег Карцов, Олег Пушенок, Сергей Жулябин, Сергей Катков, ветераны боевых действий, участники СВО, ветераны Вооруженных Сил России. Ребятам показали фильмы, посвященные историческим событиям России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.