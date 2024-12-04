В Подмосковье прошли мероприятия в честь международного Дня инвалидов

3 декабря в Подмосковье состоялось ежегодное торжественное мероприятие, посвященное международному Дню инвалида. Около 1 тыс. жителей с ограниченными возможностями здоровья стали гостями этого торжества, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Холл дома культуры встретил гостей праздника разнообразными мастер-классами и самыми разными активностями, от креативных и интерактивных до творческих и танцевальных: мастер–классы по изготовлению новогодней игрушки, «арома-свечей», рисование «Зетанг», кофейный «Гризайль», «Подкова Счастья», Робототехника, 3D-моделирование, VR — очки, индийские танцы и многое другое. А в зрительном зале гостей ждал настоящий сюрприз, ведущей концертной программы стала заслуженная артистка России Илона Броневицкая.

Гостей поприветствовали депутат Государственной думы РФ председатель Всероссийского общества инвалидов, председатель Московской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийской общество инвалидов» Михаил Терентьев и начальник управления министерства социального развития Подмосковья Евгения Ларионова.

В концертной программе перед гостями выступили творческие коллективы Московской области с видеолетописью активной и интересной жизни дружной Подмосковной семьи, носящей название Всероссийское общество инвалидов.

По окончании мероприятия все гости получили памятные подарки.

Организаторами выступили министерство социального развития Московской области и комплексный центр социального обслуживания и реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.