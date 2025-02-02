В Подмосковье прошли мероприятия в честь 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве

В 1943 году бойцы 62-й и 64-й армии пленили группировку войск 6-й армии Вермахта, завершив одно из самых страшных сражений в истории войн. Фашисты поставили задачу любой ценой взять важнейший город советского государства, носящий имя его вождя.

Именно во время Сталинградской битвы, в связи с ее высокой значимостью, был отдан известный приказ «Ни шагу назад». Врагу не сдавали без боя ни одну улицу, ни один дом. До берега Волги многим немецким частям оставалось пройти не больше двух сотен метров, но они не смогли этого сделать.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, Победа в Сталинградской битве обозначила общий перелом в ходе не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой. От сокрушительного поражения оккупанты так и не смогли оправиться, а слово «Сталинград» стало синонимом Победы.

«Низкий поклон героям, которые сражались за любимый город, за родную землю, за наше будущее. Эта победа им далась ценой поистине нечеловеческих усилий. Мы всегда будем чтить подвиг участников Сталинградской битвы, наших ветеранов. Вечная память и вечная слава защитникам Сталинграда!», — прокомментировал Брынцалов.

В честь знаменательной даты депутатский корпус и партийный актив «Единой России» провели памятные мероприятия в муниципалитетах Московской области.

В Шатуре единороссы, сторонники партии, депутаты Совета депутатов, молодогвардейцы, ветераны и жители округа приняли участие в митинге, посвященном Сталинградской битве. Партийцы возложили цветы у памятника, как символическую дань, воинам-шатурянам, погибшим в Великой Отечественной войне, у мемориального комплекса воинам-рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После все присутствующие почтили память Героев минутой молчания.

В Долгопрудном единороссы провели фестиваль школьных проектных работ, посвящённых Сталинградской битве. В конкурсе приняли участие почти 100 ребят из образовательных учреждений городского округа, чьи работы были представлены на площадке городской школы № 11. 90 проектов, сотни интереснейших уникальных фактов, собранных ребятами при помощи долгопрудненских единороссов-волонтёров и при поддержке партпроекта«Историческая память».

В Краснознаменске партийцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем победы в Сталинградской битве. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Пирогов встретился с ветераном и участником Великой Отечественной войны Михаилом Александровичем Красовым.