В Подмосковье прошли мероприятия по пресечению незаконной торговли алкоголем

На прошлой неделе в ходе контрольно-надзорных мероприятий в г. о. Подольск было проверено 9 объектов, выявлено два нарушения. Составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, продукция выведена из оборота. Изъято более 1,6 тыс. единиц спиртосодержащей продукции у предпринимателя, не имевшего договоры на подключение к системам ЕГАИС и «Честный знак», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.

Другие хозяйствующие субъекты уже устранили нарушения согласно ранее полученным предостережениям, выданным представителями министерства.

Подобные контрольно-надзорные мероприятия продолжаются по всему региону. Их цель ­– соблюдение участниками рынка законодательства РФ в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в том числе запрета розничной продажи алкоголя в зонах запрета от образовательных учреждений — 100 метров. К ответственности привлекаются как физические лица (ИП) — штраф составляет до 40 тысяч рублей, так и юридические — штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.