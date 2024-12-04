В Подмосковье прошли мероприятия по пресечению незаконной торговли алкоголем
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
На прошлой неделе в ходе контрольно-надзорных мероприятий в г. о. Подольск было проверено 9 объектов, выявлено два нарушения. Составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, продукция выведена из оборота. Изъято более 1,6 тыс. единиц спиртосодержащей продукции у предпринимателя, не имевшего договоры на подключение к системам ЕГАИС и «Честный знак», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Другие хозяйствующие субъекты уже устранили нарушения согласно ранее полученным предостережениям, выданным представителями министерства.
Подобные контрольно-надзорные мероприятия продолжаются по всему региону. Их цель – соблюдение участниками рынка законодательства РФ в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в том числе запрета розничной продажи алкоголя в зонах запрета от образовательных учреждений — 100 метров. К ответственности привлекаются как физические лица (ИП) — штраф составляет до 40 тысяч рублей, так и юридические — штраф до 300 тысяч рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.