В Подмосковье прошли масштабные акции в память о погибших детях Донбасса

Только по официальным данным, с 2014 года на территории Донбасса в результате конфликта погибли более 300 детей, еще более 1 тыс. получили ранения различной степени тяжести. В память о безвинно погибших 27 июля по всей России зажглись миллионы свечей. В Подмосковье «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией» организовала траурные митинги, инсталляции, фотовыставки, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

«Среди погибших — дети, чье детство было украдено пулями и снарядами. Эти дети не выбирали войну, они просто хотели жить, учиться, играть и мечтать о будущем. Но украинские каратели лишили их этого права, превратив мирные города и села в руины. Каждое имя погибшего ребенка — это боль в сердцах родителей и народная память. Эту боль невозможно вылечить. Их память — это наш долг перед будущими поколениями, наша ответственность за мирное небо над головой», — отметила руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

В Щелково молодогвардейцы совместно с жителями и депутатами зажгли более 2 тыс. свечей и выложили из них изображение ангела — символ памяти о детях, чьи жизни унесла война на Донбассе. Одновременно была открыта фотовыставка «Жизнь, которая не стала моей», рассказывающая о судьбах детей, погибших с 2014 года. Каждая история — это маленькая жизнь, оборвавшаяся из-за атак со стороны ВСУ. Одна из них — история Валерии Суглобовой, погибшей с мамой и бабушкой при подрыве заминированного автомобиля украинскими вооруженными формированиями.

В Жуковском у мемориала «Вечный огонь» молодогвардейцы провели акцию памяти. Участники держали в руках карточки с именами детей, погибших на Донбассе. Было представлено 16 историй — трагедий, в которых мирные дети стали жертвами обстрелов и мин.

В Люберцах около 100 человек зажгли свечи у Часовни всех Святых, где партия организовала фотовыставку портретов погибших детей. В Краснознаменске партийный актив выложил из свечей надпись «Ангелы Донбасса» в сквере Победы. В Лобне молодогвардейцы под руководством руководителя местного отделения «МГЕР» Дениса Барабанова зажгли свечи как символ памяти о каждом имени, унесенном войной. Раменском открыли галерею «Ангелы Донбасса» с портретами погибших детей, у которых зажгли поминальные свечи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.

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