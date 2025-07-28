В Подмосковье прошли масштабные акции памяти

«Среди погибших — дети, чье детство было украдено пулями и снарядами. Эти дети не выбирали войну, они просто хотели жить, учиться, играть и мечтать о будущем. Но украинские каратели лишили их этого права, превратив мирные города и села в руины. Каждое имя погибшего ребёнка — это боль в сердцах родителей и народная память. Эту боль невозможно вылечить. Их память — это наш долг перед будущими поколениями, наша ответственность за мирное небо над головой», — отметила руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

В Щелкове молодогвардейцы совместно с жителями и депутатами зажгли более 2 тысяч свечей и выложили из них изображение ангела — символ памяти о детях, чьи жизни унесла война на Донбассе. Одновременно была открыта фотовыставка «Жизнь, которая не стала моей», рассказывающая о судьбах детей, погибших с 2014 года. Каждая история — это маленькая жизнь, оборвавшаяся из-за атак со стороны ВСУ. Одна из них — история Валерии Суглобовой, погибшей с мамой и бабушкой при подрыве заминированного автомобиля украинскими вооружёнными формированиями.

В Жуковском у мемориала «Вечный огонь» молодогвардейцы провели акцию памяти. Участники держали в руках карточки с именами детей, погибших на Донбассе. Было представлено 16 историй — трагедий, в которых мирные дети стали жертвами обстрелов и мин.

В Люберцах около 100 человек зажгли свечи у Часовни всех Святых, где партия организовала фотовыставку портретов погибших детей. В Краснознаменске партийный актив выложил из свечей надпись «Ангелы Донбасса» в сквере Победы. В Лобне молодогвардейцы под руководством руководителя местного отделения «МГЕР» Дениса Барабанова зажгли свечи как символ памяти о каждом имени, унесённом войной. Раменском открыли галерею «Ангелы Донбасса» с портретами погибших детей, у которых зажгли поминальные свечи.