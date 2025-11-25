В Подмосковье прошли карьерные мероприятия, направленные на профориентацию студентов

24 ноября в рамках сотрудничества между центром развития карьеры министерства образования Московской области и Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) прошла серия карьерных мероприятий, направленных на профориентацию студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Профориентационные мероприятия прошли в университете и колледже МПГУ, на которых молодые педагоги и психологи-педагоги старших и выпускных курсов смогли познакомиться с возможностями трудоустройства и поддержкой молодых кадров в регионе. Всего в мероприятиях приняли участие более 200 будущих педагогов.

Во время встречи спикеры рассказали о каналах поиска работы, доступных для студентов, о поддержке для молодых специалистов в регионе, включая такие льготы, как ежемесячная доплата, пособие для молодых специалистов и компенсация аренды жилья для тех, кто не имеет собственного. Кроме того, выпускников призвали к сотрудничеству и предложили трудоустройство.

Мероприятия стали важным шагом в реализации стратегии МПГУ по формированию кадрового резерва для системы образования Подмосковья. Студенты увидели реальные возможности и почувствовали уверенность в своем профессиональном будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.