В Подмосковье прошли «Чистые игры»

Сбер третий год подряд выступает генеральным партнером экопроекта, привлекая в него все больше волонтёров по всей стране и рассказывая о нем на своей платформе «Сберегаем вместе».

Команды состязались в сборе и сортировке мусора, а также проверяли свои знания об экологии. В этом году в «Чистых играх» в Красногорске приняли участие 117 человек. При помощи волонтеров Сбера им удалось собрать 195 мешков мусора — почти 870 кг отходов.

«Это масштабное мероприятие, которое позволяет делать Подмосковье чище, благоустроеннее и красивее. Со своей стороны министерство постоянно работает над выявлением и ликвидацией незаконных свалок. Так, в прошлом году в регионе было обнаружено 1 295 свалок общей площадью около 213 тыс. кв. метров, ликвидировано же, с учетом ранее обнаруженных, 1 309 свалок общим объемом более 115 тыс. кубометров и суммарной площадью более 230 тыс. кв. метров. Помимо этого, мы постоянно контролируем законность транспортировки строительных отходов и грунтов. Но борьба со свалками должна стать нашей общей заботой, и мероприятия, подобные «Чистым играм», немало помогают в этом», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам управляющего Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олега Михеева, за несколько лет проведения «Чистые игры» из экологического соревнования превратились в городской праздник. Весенний кубок чистоты стал отличным способом провести время с семьей и друзьями и позаботиться об окружающей среде. Важная часть экосоревнования — просветительская. Участники, не знакомые до этого с сортировкой отходов, узнают на играх правила разделения мусора, а затем используют эти правила в обычной жизни. Это такой же важный результат «Чистых игр», как и множество мешков с собранными отходами.

«Чистые игры» прошли в формате фестиваля — после основного соревнования участников ждали конкурс на лучший артефакт, найденный во время уборки, пикник, фотосессия и церемония награждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.