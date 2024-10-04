В Подмосковье прошли Чистые Игры

Жители Москвы и Подмосковья приняли участие в Чистых Играх — соревновании по сбору и сортировке отходов, передает пресс-служба Сбера.

Одно из мероприятий Игр прошло 28 сентября в Архангельском в рамках Евразийского Кубка Чистоты.

В сборе и сортировке мусора состязались 48 команд. В этот раз в Чистых Играх в Красногорске принял участие 171 человек, включая руководителей банка.

«Только за прошлый год Сбер провел 750 волонтерских акций, на которых мы собрали 220 т мусора, а ещё посадили 350 тыс. саженцев и сдали на переработку 280 т макулатуры. Но и эти показатели были бы невозможны, если бы наше сообщество единомышленников не отличалось бы такой отзывчивостью и неравнодушием к сохранению нашей хрупкой природы. Ведь никакое устойчивое развитие невозможно, прежде всего, без заботы об экологии», — сказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская.

Вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанка, добавил Евгений Титов, что Чистые Игры проходят в России с 2014 года.

«В Московской области мы ведем эту работу вместе с министерством экологии и природопользования. Однако экоакции — не единственное, что мы делаем для устойчивого развития страны. Портфель ответственного финансирования Среднерусского банка составляет 451,1 млрд рублей, из них в Московской области профинансировано проектов на 335 млрд. Мы помогаем регионам и бизнесу трансформироваться, создаем для этого актуальные зеленые продукты и сервисы и обеспечиваем методологическую поддержку», — отметил он.

Чистые Игры прошли в формате фестиваля. Во время подготовки к забегу все желающие поучаствовали в эковикторине от «Сберегаем вместе» и мастер-классе по росписи холщовых сумок, а после соревнования участников ожидали конкурс на лучшую находку, пикник, фотосессия и церемония награждения.