В Подмосковье прошла XIII Всероссийская научно-практическая конференция

сегодня в 17:35

В коломенском ГСГУ прошла XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности», посвященная памяти профессора Василия Исидоровича Куфаева. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие было организовано в рамках Года семьи, подчеркнув актуальность идей выдающегося советского ученого, чья работа в области профилактики асоциального поведения детей и подростков остается актуальной.

В приветственном слове первый проректор ГСГУ Сергей Хэкало и декан социально-психологического факультета Светлана Савельева отметили значимость вклада Куфаева в развитие отечественной педагогики и его следование идеям основоположника советской педагогической системы Антона Макаренко.

Конференция собрала более 250 участников из разных регионов России, включая ведущих ученых, преподавателей, студентов и практикующих специалистов. За два дня были представлены 102 доклада, которые охватывали широкий спектр тем: от инклюзивного образования до противодействия социально опасным явлениям в молодежной среде.

Особенностью конференции стала интеграция научного и практического опыта, что позволило не только обсудить актуальные проблемы, но и предложить конкретные решения для их преодоления.

По итогам конференции лучшие доклады войдут в сборник научно-практических материалов.

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