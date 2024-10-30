В Подмосковье прошла X конференция института бизнес-омбудсмена региона

В 2024 году исполняется 10 лет с момента создания института по защите прав бизнеса в Подмосковье. Чтобы подвести итоги работы и обозначить главные задачи на будущее, весь коллектив института собрался в Старой Купавне на Юбилейную конференцию Уполномоченного, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

В работе конференции приняли участие руководители всех общественных приемных Уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области, общественные помощники, представители деловых ассоциаций и отраслевых объединений.

В формате живого диалога участники обсудили текущую ситуацию в экономике и бизнесе, актуальные вопросы, волнующие предпринимателей сегодня, реализуемые в регионе меры поддержки, организацию правового просвещения и многие другие вопросы.

Программа мероприятия была крайне насыщенной. Гостей ждали: обучающий семинар, предпринимательский квиз, презентация книги «10 лет на защите бизнеса. Хроника работы института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области» и конечно, живое, неформальное общение.

«За эти 10 лет нам удалось создать эффективную и сильную команду защитников бизнеса, в корне поменять отношение предпринимателей к надзорным органам, администрациям, наладить успешно работающий канал коммуникации „бизнес-власть“. В этом нам всегда помогали 37 общественных приемных в 47 муниципальных образованиях региона. Находясь „на переднем крае“, они консультировали, разъясняли, помогали найти пути решения проблем бизнеса. Уверен, впереди нас ждет еще немало побед, способствующих укреплению предпринимательского сектора, росту экономики и благополучию жителей Московской области», — рассказал подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.