В Подмосковье прошла выставка специализированной коммунальной техники

«Logistika EXPO» — отраслевое мероприятие на территории Красногорска, где на одной площадке представлены тягочи, экскаваторы, строительные краны, газонокосилки и мусоровозы. В рамках мероприятия делегация министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с транспортно-логистической компанией «ЭкоЛайф» посетила стенд «БайкалАвтоТрак групп», ознакомилась с широким разнообразием автомобилей и специализированной коммунальной техники, их преимуществами и вариантами конфигураций. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Уже сейчас мы начали подготовку к осенне-зимнему сезону, поэтому важно, чтобы спецтехника была исправной, а желательно новой, современной и понятной в эксплуатации. Конечно, планируем ежегодно обновлять и пополнять парк мусоровозов региона. Главное, чтобы техника была экологичной и практичной. При выборе производителя мы учитываем массу параметров — стоимость, ресурс, объем кузова, используемое топливо, комплектацию, шумность и комфорт водителя», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Сеть дилерсих центров компании «БайкалАвтоТрак групп» представлена 75 станциями по всей России, на которых можно получить полный спектр услуг по эксплуатации техники: от покупки нового автомобиля до ремонта узлов и агрегатов.

«Наша компания является крупнейшим региональным оператором, предоставляющим услуги по сбору и перемещению отходов. Парк машин всегда будет обновляться. Мы приобретаем новую технику, чтобы вовремя и без проблем вывозить мусор в Московской области. В перспективе появятся и электромобили для тестирования в зимний период», — отметил гендиректор компании «ЭкоЛайф» Соломеннов Валерий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.