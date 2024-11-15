В Подмосковье прошла выставка, посвященная переработке отходов

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:16

В Подмосковье прошла выставка, посвященная Дню вторичной переработки. На ней были представлены современные практики и передовые технологии в области сортировки и переработки отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Всего на территории правительства Московской областибыло представлено более 10 стендов. Свой опыт продемонстрировали региональные операторы, комплексы по переработке отходов, общественные экологические объединения и заводы-переработчики.

Участники и гости конференции смогли увидеть:

современное оборудование по приему текстиля;

«умные» автомобили с системой видеофиксации;

мусоровозы, ломовозы, бункеровозы.

Региональный оператор Воскресенского кластера организовал спортивную локацию по игре в экогольф. Каждый игрок должен был попасть в синюю или серую лунку по системе «Два Бака», в зависимости от вида отхода, написанного на мяче.

Компания «Убиратор» продемонстрировала правила сортировки отходов, а заводы-переработчики познакомили всех посетителей с процессами и технологиями производства из отходов. Так, «Акрон-холдинг» представил на стенде переработанные из электронных отходов материалы: латунь, медь, пластик микс, железо.

Завод по переработке кровельных материалов поделился опытом в части получения лакокрасочных изделий, а региональный оператор Чеховского кластера показал на практике важность акции «Сожми и закрути ПЭТ».

Гости мероприятия, в том числе из других регионов России, отметили высокий уровень организации системы обращения с отходами в Московской области.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.