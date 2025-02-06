В Подмосковье прошла встреча с молодыми учеными

5 февраля в наукограде Королев состоялась встреча главы города Игоря Трифонова с молодыми учеными и специалистами ведущих предприятий. Мероприятие было организовано в преддверии Дня российской науки и собрало талантливую молодежь, которая сегодня активно внедряет инновации и разрабатывает смелые идеи для развития науки и технологий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Игорь Трифонов отметил значимость работы молодых специалистов и их вклад в успехи городских предприятий, которые ежегодно становятся лауреатами премии губернатора Подмосковья в области науки и технологий. Обсуждая новые разработки и стартапы, участники встречи подчеркнули необходимость реализации инновационных идей для дальнейшего развития Королева.

Глава города акцентировал внимание на важности внедрения современных цифровых и интеллектуальных технологий для повышения качества жизни жителей. В ходе беседы было решено, что на следующей встрече будут рассмотрены конкретные предложения по сотрудничеству.

Одной из ключевых тем встречи стало наставничество в образовательной сфере.

«В наших школах немало одаренных ребят, которые стремятся получать дополнительные, углубленные знания. Мы создаем условия для их развития — мини-кванты в школах, «ШАГ», конкурсы проектов. Необходимо здесь и участие специалистов предприятий, которые могут поделиться опытом и знаниями. Постараемся вместе организовать такое постоянное сотрудничество. Уверен, что результатом станут не только успехи детей в олимпиадах разного уровня, но и ранняя профориентация, формирование кадрового резерва для нашего научно-производственного комплекса», — сказал Игорь Трифонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.