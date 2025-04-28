В Подмосковье прошла Всероссийская демографическая конференция
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В Москве прошла Всероссийская демографическая конференция «От года семьи – к веку семьи», на которой обсудили вопросы демографической политики, ее отражения в СМИ и корпоративных практиках, совершенствования мер поддержки семей с детьми в России. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного представителя президента России в ЦФО.
В конференции приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр транспорта РФ Роман Старовойт, губернаторы Липецкой области Игорь Артамонов, Рязанской области Павел Малков, Нижегородской области Глеб Никитин, депутаты, сенаторы, руководители ведущих российских компаний, ученые и эксперты.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.