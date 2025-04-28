В Подмосковье прошла Всероссийская демографическая конференция

В Москве прошла Всероссийская демографическая конференция «От года семьи – к веку семьи», на которой обсудили вопросы демографической политики, ее отражения в СМИ и корпоративных практиках, совершенствования мер поддержки семей с детьми в России. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного представителя президента России в ЦФО.