В Подмосковье прошла тренировка сотрудников ОМОН «Пересвет» Росгвардии

сегодня в 07:57

Комплексная тактико-специальная тренировка сотрудников ОМОН «Пересвет» Росгвардии состоялась в Подмосковье. Все задачи спецназовцы выполнили в полном объеме.

Тренировка проходила в условиях, которые были максимально приближены к реальным. Сотрудники ОМОН отточили действия в составе групп и ведение огня с учетом изменения обстановки.

Также спецназовцы выполнили задачи по блокированию и нейтрализации противника, проведению разведывательных и поисковых мероприятий с использованием дронов различных видов.

Сотрудники отработали навыки эвакуации раненых при помощи роботизированной платформы. Такую же используют для разведки инженерно-технические подразделения. В полевом госпитале оказали первую доврачебную помощь пострадавшему.