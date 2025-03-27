В Подмосковье прошла тренировка сотрудников ОМОН «Пересвет» Росгвардии
Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Комплексная тактико-специальная тренировка сотрудников ОМОН «Пересвет» Росгвардии состоялась в Подмосковье. Все задачи спецназовцы выполнили в полном объеме.
Тренировка проходила в условиях, которые были максимально приближены к реальным. Сотрудники ОМОН отточили действия в составе групп и ведение огня с учетом изменения обстановки.
Также спецназовцы выполнили задачи по блокированию и нейтрализации противника, проведению разведывательных и поисковых мероприятий с использованием дронов различных видов.
Сотрудники отработали навыки эвакуации раненых при помощи роботизированной платформы. Такую же используют для разведки инженерно-технические подразделения. В полевом госпитале оказали первую доврачебную помощь пострадавшему.
Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области