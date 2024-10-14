В Подмосковье прошла Спартакиада студенческих отрядов Московской области

В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. В ней приняли участие более 100 студентов подмосковных ссузов и вузов Реутова, Химок, Ногинска, Дмитрова, Дубны и Щелково, передает пресс-служба организаторов.

«Спартакиада РСО — значимое событие для наших студентов, к которому они долго готовятся. Это не только соревнование, где выявляют самого сильного и ловкого, но и отличная площадка для обмена опытом, налаживания контактов между ребятами из разных учебных заведений региона. Все участники выступили достойно, результаты будут объявлены на закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области», — отменила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Спартакиада проходила по следующим дисциплинам: мини-футбол, волейбол, нормативы ГТО, баскетбол и перетягивание каната. В спартакиаде приняли участие студенты «Подмосковного колледжа „Энергия“ (Реутов), „Колледжа Подмосковье“ (Химки), „Щелковского колледжа“, „Дмитровского техникума“, Ногинского филиала Государственного университета просвещения и „Университета „Дубна“.

«IV Спартакиада студенческих отрядов — это знаковое событие, которое собрало вместе молодежь Московской области, единомышленников, стремящихся к активной жизни, развитию и достижению высоких результатов. РСО — это не только умные и талантливые, но и спортивные, сильные и целеустремленные молодые люди», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 83 субъекта РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.