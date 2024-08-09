В Подмосковье прошла проверка иностранных граждан на законность торговли

В рамках продолжающихся мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в сфере торговли на территории Московской области 8 августа 2024 года в городском округе Котельники состоялся очередной рейд. В операции приняли участие представители МУ МВД России «Люберецкое», сотрудники ГУРБ и Минсельхоза Московской области, представители местной администрации, а также народные дружинники, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель рейда — проверить соблюдение законодательства при осуществлении торговли иностранными гражданами, а также пресечь нелегальную торговлю в городском округе.

По итогам рейда проверено 13 объектов, из которых 7 нестационарных и 6 стационарных торговых точек. В отдел полиции доставлено 7 иностранных граждан, среди которых: 4 человека по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ за незаконную торговую деятельность; 2 человека по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности; 1 человек по ст. 14.1 КоАП РФ за незаконную предпринимательскую деятельность.

По итогам проверки собственники 4 объектов будут нести ответственность по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан. За данное правонарушение в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей.

«Мы продолжаем вести работу по выявлению и пресечению иностранными гражданами нарушений торговли на территории Московской области. Регулярные рейды дают результат и служат примером неотвратимости наказания для работодателей и иностранных граждан, нарушающих российское законодательство», — отметил руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.