В Подмосковье прошла окружная военно-спортивная игра «Тропа Победителей»

В Ступине состоялась ежегодная окружная военно-спортивная игра «Тропа Победителей». Начальник отдела по работе с молодежью администрации округа Оксана Шишкова открыла традиционные соревнования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дорогие ребята, поздравляю с наступающим праздником — Днем защитника Отечества! Желаю вам силы, мужества и стойкости, чтобы все эти качества вы сегодня проявили на «Тропе Победителей». Удачи!» — сказала Оксана Шишкова.

В военно-спортивной игре участвовали 14 команд из силовых ведомств, высших и средних профессиональных учебных заведений, военно-патриотических объединений, клубов и школьных юнармейскийх отрядов.

«Соревнования проводятся в округе третий год. Игра с каждым годом становится популярнее. Ребята с военно-патриотическим воспитанием хотят испытать себя, попробовать силы. Здесь важна не только физическая, но и психологическая подготовка к прохождению испытаний», — уточнила Шишкова.

В старшей категории на играх выступили три команды, 4 — в категории от 14 до 17 лет, 7 команд соревновались в категории до 14 лет.

«Окружная «Тропа Победителей» создана по аналогии с соревнованиями Московской области. В этом году в «Тропе» этапов стало больше. Ввели стрельбу из пневматической винтовки, перенесли переправу на новый этап, добавили метание ножей и гранаты. На подготовку игры требуется около месяца», — рассказал начальник штаба местного отделения Юнармии Виктор Никифорук.

Участники соревновались в метании гранаты, транспортировке пострадавшего, сборке и разборке оружия, стрельбе и иных дисциплинах. Полевая кухня помогала участникам игр поддерживать боевой настрой.

Соревнования завершились награждением победителей.

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