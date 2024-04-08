В Подмосковье прошла научная конференция с международным участием

В Одинцовском «Десятом» лицее прошла II научно-практическая конференция базовой школы РАН с международным участием. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

По результатам отборочного этапа для участия в заключительном очном этапе конференции отобрано 100 работ. Участники из Белоруссии и Хабаровска, из Волгоградской и Московской области представили проекты и исследования компетентному жюри.

Ребята подготовили проектные и исследовательские работы в различных секциях, охватывающих широкий спектр научных направлений. Среди секций были «Биологические исследования», «Социальная медицина», «Математика в созвездии наук», «Промышленный дизайн-онлайн», «Цифровые технологии», «Инженеры будущего», «Физикон», «Актуальные проблемы экологии», «Словесность», «Истфиллинг», «Экономика», а также секция Junior.

На заключительном этапе конференции было представлено 100 работ обучающихся, объединенных в 5 научных направлений. Экспертный совет определил 38 призеров, 15 победителей, 12 лауреатов и отметил особой наградой несколько работ.

Жюри обобщили опыт учебно-исследовательской деятельности школ из разных регионов, включая Витебск, Хабаровск, Московскую и Волгоградскую области.

Работа конференции проходила одновременно очно и дистанционно с участием 23 работ, представленных в онлайн-формате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.