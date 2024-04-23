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В Подмосковье прошла Международная конференция по семейным ценностям

В рамках Года Семьи в Подмосковье прошла Международная конференция по семейным ценностям. Организатором конференции выступил Орехово-Зуевский гуманитарно-технологический университет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В конференции приняли участие более 300 ученых, преподавателей, экспертов, молодых исследователей России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана.

С приветственным словом выступили депутат государственной думы Российской Федерации Геннадий Панин и партнеры ГГТУ — представители Россотрудничества, университета Рамкхамхаенг (Таиланд), университета Цицикар (Китай).

В рамках форума работала Международная студенческая площадка «Национальные семейные традиции», а также прошло заседание круглого стола «Образование и семья — единство ключевых ориентиров и ценностей».

Участники конференции обсудили актуальные вопросы сохранения и укрепления семейных ценностей, роли семьи в воспитании подрастающего поколения, а также пути взаимодействия образовательных учреждений и семьи в формировании духовно-нравственного облика молодежи.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой участники призвали к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере укрепления семейных ценностей, а также к разработке и реализации совместных проектов и программ, направленных на поддержку и развитие семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.