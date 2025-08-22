В Подмосковье прошла масштабная выставка собак буль-типа

сегодня в 16:24

На территории Дмитровского муниципального округа состоялась масштабная выставка собак буль-типа с участием более 150 животных. Американские булли, английские бульдоги, стаффордширские бультерьеры и другие породы продемонстрировали свои лучшие качества в условиях строгого соблюдения ветеринарных норм. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Организацию ветеринарного контроля мероприятия обеспечили специалисты государственной ветеринарной службы Московской области, подведомственной министерству. Все животные прошли обязательный предварительный осмотр, в ходе которого ветеринарные врачи проверили их физическое состояние и наличие ветеринарных документов, в том числе отметки об обязательных прививках.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули важность системной работы по ветеринарному сопровождению массовых мероприятий с участием животных.

Ответственное отношение владельцев собак и профессиональная работа ветеринарных специалистов позволяют проводить события высокого уровня с полным соблюдением всех норм безопасности.

Ветеринарные сопроводительные документы можно оформить в любой государственной ветеринарной станции.

