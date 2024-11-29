В Подмосковье прошла конференция в честь юбилея государственной кадастровой оценки

В доме правительства Московской области прошел День кадастровой оценки в Центральном Федеральном округе в рамках юбилейного календаря Росреестра 2024 года, посвященного 25-летию института кадастровой оценки в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В мероприятии, организованном министерством имущественных отношений Московской области совместно с управлением Росреестра по Московской области, приняли участие свыше 100 человек из 24 российских регионов, представители центрального аппарата и территориального управления Росреестра, ППК «Роскадастр», а также экспертное сообщество сферы кадастровой оценки.

С приветственным словом к участникам конференции обратился министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, отметив, что основной задачей проводимой кадастровой оценки, как стратегически важной работы, является определение объективной и экономически обоснованной кадастровой стоимости. Глава ведомства также сделал акцент на том, что система кадастровой оценки в стране успешно развивается, в том числе и в Московской области.

«В 2022 и 2023 годах в Подмосковье проведена большая работа по кадастровой оценке. Мы определили кадастровую стоимость 4,1 млн земельных участков и 9,5 млн объектов капитального строительства. И надо отметить, что с 2018 года, с момента последней массовой кадастровой оценки, количество земельных участков увеличилось на 0,3 млн, а объектов капитального строительства — на 1,1 млн. В части предложений по совершенствованию законодательной базы мы активно взаимодействуем с коллегами федерального уровня, коллегами из общественных экспертных и профессиональных организаций в сфере рыночной оценки», — сказал Фирсов.

С докладами на конференции выступили статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, начальник управления экономики недвижимости ППК «Роскадастр» Ленара Дегтярева, заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Московской области Денис Бубнов, директор ГБУ г. Москва «Центр имущественных платежей» Дмитрий Ковалев, профессор, ведущий научный сотрудник факультета почвоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Пётр Сапожников, директор АНО Институт проблем регистрации, оценки, налогообложения недвижимости Наталья Кривова, д. э. н., профессор ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» Алена Пылаева, директор ГБУ Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области» Сергей Третьяков, руководитель проектов, Группа консалтинга Института профессионального образования Андрей Бойко, заместитель директора Департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития России Ирина Филиппова, ректор Института профессионального образования Юлия Усова, Президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, председатель Комитета по кадастровой оценке и оспариванию КС Национального объединения СРО оценщиков, проф., д. э. н. Кирилл Кулаков, директор ООО «ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ», д. э. н. профессор Томского госуниверситета, член Европейской Академии по земельно — имущественным отношениям Николай Волович.

«Государственная оценка — это сложный институт, в котором достаточно сложно найти баланс частных и публичных интересов. Тем не менее, у нас есть совместное большое достижение в том, что по итогам 2022 и 2023 гг. мы получили актуальную кадастровую стоимость всей недвижимости в стране, в том числе на территории Подмосковья. Определение точной и экономически обоснованной кадастровой стоимости в первую очередь зависит от полноты и качества сведений об объектах в едином государственном реестре недвижимости. Сегодня мы реализуем проект «Полный и точный реестр» — это комплексный план по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями. Согласно госпрограмме НСПД, к 2030 году этот показатель должен составить не менее 95%. Когда мы это сделаем, это будет большая правовая, экономическая и социальная победа», — сказал статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Участники обсудили перспективы развития государственной кадастровой оценки, повышение качества данных ЕГРН и кадоценки, вопросы нормативно-правового регулирования, провели анализ факторов стоимости, которые являются необходимым условием проведения оценки объектов недвижимости, а также обменялись опытом, в том числе в использовании современных технологических решений для применения их в практической деятельности при реализации задач по государственной кадастровой оценке. Также была предусмотрена возможность для всех присутствующих ответить на вопросы выступающих спикеров путем сканирования QR-кода, выведенном на экране, чтобы далее на основе ответов сформировать общественное мнение.

По итогам конференции были определены приоритетные направления развития кадастровой оценки с целью её максимального приближения к рыночной стоимости.

Также в рамках юбилейного мероприятия были награждены оценщики и представители профессионального сообщества.

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