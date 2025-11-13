В Подмосковье прошла конференция, посвященная тенденциям адаптации людей с ОВЗ

12 ноября на базе подмосковного центра инноваций социальной сферы прошла межрегиональная онлайн-конференция, посвященная актуальным тенденциям адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это событие впервые собрало на одной платформе представителей некоммерческих организаций, государственных стационарных и комплексных центров социального обслуживания Подмосковья, которые работают над улучшением качества жизни людей с инвалидностью и их интеграцией во все сферы общества. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что в мероприятии приняли участие более 60 специалистов, среди которых были представители некоммерческих организаций, руководители и сотрудники социальных служб, главные медицинские сестры и специалисты симуляционных классов учреждений, подведомственных Министерству социального развития Московской области. Помимо Подмосковья, на конференции собрались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Йошкар-Олы.

Цель конференции заключалась в создании единого информационного пространства для специалистов, работающих с людьми с ОВЗ, а также в презентации инноваций и проектов, установлении деловых контактов, продвижении новых идей и технологий. Участники обсудили последние тенденции в области социальной адаптации людей с ограниченными способностями и особенными потребностями в современном обществе.

На конференции выступили

Кирилл Масолов, руководитель Всероссийского проекта «Паратеннис РФ» АНО «Второе дыхание;

Оксана Заикина, председатель некоммерческого партнерства содействия интеграции инвалидов «Открытый мир»;

Елена Воронова, руководитель московского Симуляционного центра ГБУ Научно-практический геронтопсихиатрический центр;

Елена Брюшинина, руководитель Центра социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление» (г. Сергиев Посад);

Наталья Рей, руководитель отделения «Учебно-методический центр» ГБУ МО «ЦИСС».

Ольга Баширова, модератор встречи и руководитель организационно-методического отделения ГБУ МО «ЦИСС», подчеркнула, что многие организации, поддерживающие людей с ОВЗ, остаются незамеченными. Конференция собрала вместе представителей различных организаций, чтобы наладить деловые связи, обсудить новые идеи и ознакомиться с последними тенденциями в области адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.