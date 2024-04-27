сегодня в 17:21

В Подмосковье прошла конференция по наставничеству

На базе подмосковного колледжа «Энергия» центра оборонно-промышленной подготовки в Реутове состоялась региональная конференция в формате круглого стола по теме «Опыт наставничества в рамках реализации ФП «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба регионального Миноразования.

В конференции приняли участие руководящие и педагогические работники структурных подразделений колледжа «Энергия», колледжей Московской области и стратегические партнеры колледжа — работодатели.

С приветственным словом к собравшимся обратилась методист Татьяна Складнева. Она рассказала об истории развития наставничества в колледже «Энергия».

С докладом «Наставничество на производстве» выступил представитель 345 механического завода города Москвы — директор по производству Тимофей Грызунов. Он поделился опытом организации наставничества на предприятии.

Преподаватель Раменского колледжа Сергей Богданов выступил с докладом на тему «Опыт наставничества в рамках реализации ФП «Профессионалитет».

Участники круглого стола также обсудили следующие вопросы:

Педагогическое наставничество по модели «Педагог педагогу»

Наставничество, как форма сопровождения молодого педагога

Опыт наставничества по разработке основных профессиональных образовательных программ в рамках ФП «Профессионалитет»

Организация наставничества в колледже

Наставник – работодатель глазами студента

Социальное партнерство колледж – предприятие

Особый интерес участников круглого стола вызвала тема перспектив развития наставничества в формате ФП «Профессионалитет» в рамках прохождения студентами производственной практики на предприятии.

Участники мероприятия пришли к выводу, что наставничество является эффективной формой методической поддержки молодых преподавателей и подготовки высококвалифицированных специалистов для работы в образовательных учреждениях и на предприятиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.