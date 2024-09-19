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В Подмосковье прошла конференция о технологиях переработки крахмалосодержащего сырья

В Подмосковье на базе «Федерального исследовательского центра картофеля им. А. Г. Лорха» состоялась международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития технологии глубокой переработки крахмалсодержащего и инулинсодержащего сырья», в рамках празднования 300-летия Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В мероприятии приняли участие эксперты, ученые и представители бизнес-сообществ из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая и Турции.

В приветственном слове от министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель министра Дмитрий Черепнин отметил значительный вклад специалистов «ФИЦ Картофеля им. А. Г. Лорха» в развитие научных основ переработки кукурузы, пшеницы, ржи, картофеля и другого сырья на крахмал, крахмалопродукты и высокобелковые корма. Внедрение современных технологий глубокой переработки зернового и клубневого крахмало- и инулинсодержащего сырья позволит увеличить объем производства и ассортимент получаемых продуктов, решить комплекс задач по снижению импортозависимости.

Площадка конференции — это возможность представить научные работы по более чем 40 профильным темам, обсудить актуальные вопросы повышения конкурентоспособности российской промышленности глубокой переработки зерна и перспективы развития рынка продукции с высокой добавленной стоимостью.

Мероприятие состоялось при поддержке Минсельхоза РФ, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского» и Издательства «Пищевая промышленность».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.