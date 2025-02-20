В Подмосковье прошла аттестация спасателей

В течение двух дней, 19 и 20 февраля, в учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского округа Люберцы проходила аттестация спасателей, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заместитель председателя аттестационной комиссии Сергей Щетинин рассказал, что все спасатели не реже одного раза в три года подтверждают право на ведение аварийно-спасательных работ.

«Квалификационный экзамен проходит в учебном центре, где расположена тренировочная база ГКУ МО «Мособлпожспас» и есть весь необходимый инструмент и оборудование для отработки нормативов. Спасатели сдают зачеты по альпинистской подготовке, пожарной тактике, психологии и теорию спасательного дела. Они также демонстрируют умение работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, оказывать первую помощь пострадавшему, спасать терпящего бедствие на воде, выполняют нормативы по радиационно-химической и биологической защите. При этом обязательным является сдача зачета по физической подготовке, состоящего из челночного бега, кросса на один километр и подтягивания на перекладине», — сказал Сергей Щетинин.

Заместитель начальника госучреждения добавил, что набор дисциплин, из которых складывается экзамен, обусловлен спецификой работы спасателей.

«Профессия заставляет спасателей непрерывно поддерживать свою физическую форму, интеллект и быть готовым к работе в любую минуту в любых условиях. Для этого от них требуется определенный набор знаний, умений и навыков, которые они и демонстрируют в ходе аттестации», — уточнил Сергей Щетинин.

На аттестацию прибыло 62 спасателя. Практически все с испытаниями справились, подтвердив или повысив классную квалификацию.

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