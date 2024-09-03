В Подмосковье прошла акция в память о жертвах теракта в школе Беслана

Помощники уполномоченного по правам человека в Московской области на общественных началах в рамках акции памяти жертв теракта в Беслане провели уроки, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия прошли в школах и колледжах в Серпухове, Можайске, Власихе, Краснознаменске, Пущине, Подольске и других муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Акция направлена на формирование у подрастающего поколения толерантности, патриотизма, уважения к Отечеству, неприятия экстремизма и ксенофобии. Важно, чтобы дети росли с пониманием ценности гражданской позиции», — сказала уполномоченная по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году ФЗ «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслан Республики Северная Осетия 1–3 сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ.

Вспоминая жертв Беслана, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, во всех образовательных организациях проводятся мероприятия, посвященные этой памятной дате.

Помимо воспоминаний о трагических событиях тех дней, необходимо подчеркнуть, что терроризм стал глобальной проблемой человечества, его проявления влекут массовые человеческие жертвы и разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой воссозданию, он наносит не только физические, но и психологические травмы, от которых люди страдают на протяжении многих лет.

В этом году — 20 лет трагедии в Беслане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.