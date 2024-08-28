В Подмосковье прошла акция «Каникулы с Росгвардией» в «Лагере настоящих героев»

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области вновь посетили детский «Лагерь настоящих героев», где на постоянной основе проводят патриотические мероприятия с детьми, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители рассказали слушателям о ежедневных задачах сотрудников ведомства, правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, а также взаимном уважении и государственных символах страны.

Ребята смогли вблизи рассмотреть устройство патрульного автомобиля Росгвардии, посидеть за рулем, а также ознакомиться с процессом работы светосигнального громкоговорящего устройства.

В завершение стражи порядка пожелали детям успехов и хорошего настроения в новом учебном году.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.