В Подмосковье прошел заключительный модуль образовательного проекта «ПолитСтарт»

Как отметил куратор проекта в Московской области, депутат Госдумы Александр Толмачев, цель проекта заключается в том, чтобы участники лично делились опытом друг с другом и объединялись в большую, единую команду Московской области.

«Я считаю, что каждый наш округ уникален и имеет свои успешные примеры, но проблемы часто одинаковы. Мы собрались здесь, чтобы делиться опытом. По моему мнению, кандидатов нужно готовить так, чтобы они не только побеждали на выборах, но и достойно представляли партию в Совете депутатов и отстаивали интересы своих избирателей. В наше время крайне важно уметь эффективно общаться, передавать информацию и строить отношения. Мы здесь учим всему этому. Сегодня необходимо иметь не просто депутата, а новый уровень представителя 21 века — того, кто может общаться с жителями, вести социальные сети, ясно выражать свои мысли и обладать необходимыми навыками. Мы помогаем развивать эти навыки у наших участников, которые проявляют желание стать лучше», — отметил Александр Толмачев.

Одной из тем итогового семинара стала работа с агитационно-печатными материалами. Также, участники получили возможность углубиться в принципы и стратегии основных инструментах политических технологий, узнать больше о работе с избирателями.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Медиатехнолог Юлия Вознесенская поделилась с молодыми политиками тонкостями подготовки АПМ, стратегиях при его разработке.

«Мы убеждены, что наши избиратели очень хорошо осведомлены о происходящем и не поддаются легкому манипулированию. Кандидату не просто необходимо предложить качественную программу, чтобы заслужить их голос, но и правильно ее «упаковать», используя все доступные формы и методы», — сказала Юлия Вознесенская.

Политтехнолог Егор Балашов, рассказывая участникам о технологиях, применяемых в политике, подчеркнул, что избирательные кампании последних годов отличаются условным спокойствием.

«Бум политических приемов, безусловно, пришелся на 90-е годы. Тогда для победы на выборах использовалась вся полнота фантазии технологов, при этом не гнушались использовать и откровенно подлые вещи. Однако, это сошло постепенно на нет, здесь свою роль сыграло и совершенствование выборного законодательства, и своего рода требовательность избирателей. В этом плане «Единая Россия», определенно, накопила существенный капитал. Это обусловлено вниманием и адресным подходом к решению проблем людей на территориях. Соответственно кандидатам, которые будут участвовать в предстоящих выборах, в первую очередь, необходимо правильно встроиться в эту модель», — рассказал Балашов.

Завершился образовательный блок панельной дискуссией с участием главы Звездного городка, членом регионального политического совета «Единой России» Евгением Баришевским. Участники задавали интересующие вопросы, в том числе и о взаимодействии с органами исполнительной власти.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«ПолитСтарт — это проект про будущее, это проект про социальную практику и подготовку кандидата в депутаты, предварительное голосование и, конечно же, тот незаменимый опыт, который человек получает в этой доизбирательной кампании. Конечно же, это дополнительная возможность проявить все свои возможности и набить шишки до того, как началась предвыборная гонка», — заявил Баришевский.

Участник «ПолитСтарта» Антон Малинин уверен, что успешно победить в предварительном голосовании ему помогли знания и навыки, полученные в рамках обучения.

«На всех этапах обучения политтехнологи и эксперты давали нам исключительно предметные знания, механики, которые позволили нам из общественных деятелей стать полноценными кандидатами и, надеюсь, победителями на предстоящих выборах», — отметил Малинин.

Кадровый проект «ПолитСтарт» «Единая Россия» традиционно проводит параллельно процедуре предварительного голосования. Часть обучения проводится в дистанционном формате, на базе цифровых сервисов Высшей партийной школы. 73 участника проекта стали победителями праймериз, среди них – волонтеры, участники СВО, молодежь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.