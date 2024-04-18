В Подмосковье прошел Всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских мемориалов

Региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев отметил, что субботники по благоустройству памятных мест и воинских мемориалов являются не только традицией русского народа, но и знаком уважения к памяти о предках, которые отдали свои жизни за Отечество.

18 апреля «Единая Россия» Московской области провела Всероссийский субботник в нескольких муниципалитетах. Мероприятия по уборке территорий захоронений, воинских мемориалов, обелисков и других памятных мест, посвященных подвигу Советского народа в годы Великой Отечественной войны, прошли в преддверии Дня Победы при участии активистов и сторонников «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В Московской области „Единая Россия“ внимательно следит за состоянием памятников и мест Славы. До начала майских праздников мы рассчитываем проверить состояние каждого из более чем трех тысяч таких мест», — сказал Владимир Вшивцев.

Одно из мероприятий прошло в городском округе Люберцы, здесь активисты «Единой России» совместно «Молодой Гвардией» провели уборку территории у мемориала «Братская могила советских воинов».

«Сегодня, в Международный день памятников и исторических мест, партийный актив „Единой России“ совместно с представителями „МГЕР“ Люберец дали старт Всероссийскому субботнику по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Молодогвардейцы привели в порядок территорию у мемориала „Братская могила советских воинов“, а также очистили от пыли и грязи сам памятник. Благодарю ребят за неравнодушие! Наш долг — хранить память о героях, бережно относиться к духовному и культурному наследию страны», — рассказал Владимир Волков.

Волков подчеркнул, что в рамках акции представители «МГЕР» и «Единой России» округа проведут субботники на территории 30 памятных мест.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В городском округе Лотошино состоялся субботник на мемориале возле деревни Дьяково. Это объект исторической памяти округа, где в братских могилах лежат защитники лотошинской земли и мирные жители, погибшие в годы Великой Отечественной войны от рук немецких захватчиков. В акции приняли участие активисты «Единой России», «Молодой Гвардии», администрации городского округа Лотошино, общественных организаций.

«Подрастающему поколению нужно наглядно показать важность сохранения исторической памяти, чтобы они понимали и знали важность подобных мероприятий, брали с нас пример и в дальнейшем продолжили отдавать дань уважения подвигам наших Героев», — сказал координатор партийного проекта «Историческая память», член местного политсовета партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения № 5 поселке Новолотошино Алексей Куликов.

А дзержинские активисты «Единой России», молодогвардейцы и представители местного отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» провели субботник на территории сквера Победы, где расположен мемориал павшим воинам в годы войны.

Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

Участники акции провели уборку мемориала от грязи и пыли, убрали мусор с прилегающей территории.

«Традиционно в этот период мы уделяем особое внимание нашим памятникам и мемориалам. Важно содержать их в должном состоянии, регулярно приводить в порядок. Это память о наших героях, которую важно хранить и передавать следующим поколениям», — отметил депутат городского Совета от фракции «Единая Россия» Владимир Харламов.

Он добавил, что уже в грядущую субботу в том числе и в сквере Победы пройдет масштабный общегородской субботник, в котором принять участие смогут все желающие.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.