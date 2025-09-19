В Подмосковье прошел Всероссийский форум по ответственному отношению к животным

В Москве состоялся первый Всероссийский форум по ответственному отношению к животным, организованный благотворительным фондом «Ника» и центром изучения питания и благополучия животных при поддержке фонда президентских грантов. В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза Московской области, органов власти, научного сообщества, отраслевых ассоциаций и зоозащитных организаций. Участники обсудили современные подходы к формированию гуманного отношения к животным, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в рамках сессии была представлена практика Подмосковья по контролю численности бездомных собак. В регионе действует программа «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат». Собаки проходят карантин, обработку от паразитов и стерилизацию или кастрацию, после чего неагрессивные особи возвращаются в прежнее место обитания. Определить такое животное можно с помощью желтой бирки на ухе с индивидуальным номером. С начала года программу прошли около 6,8 тыс. собак.

Кроме этого, Подмосковье активно развивает культуру ответственного содержания домашних питомцев. За 2 года владельцы зарегистрировали порядка 43 тысяч животных в едином региональном Реестре. Регистрация обязательна для собак старше 3 месяцев: каждому питомцу вводится микрочип с уникальным кодом, который позволяет быстрее вернуть животное владельцу и подтвердить право собственности. Подать заявление можно онлайн через портал госуслуг или лично в государственной ветклинике, адреса и телефоны которых указаны на интерактивной карте.

Форум собрал ведущих специалистов отрасли, включая начальника управления ветеринарии Санкт-Петербурга, президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей и президента Российской кинологической федерации. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между регионами и укрепления сотрудничества в сфере защиты животных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.